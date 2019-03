Kate Middleton, insarcinata pentru a patra oara?

Palatul Kensington nu a oferit nicio declaratie oficiala cu privire la o a patra sarcina a lui Kate. In varsta de 37 de ani, Ducesa de Cambridge le-a marturisit fanilor, in timpul turneului din Irlanda de Nord, ca isi doreste foarte mult sa isi mareasca familia, potrivit express.co.ukPana atunci, Kate si William astepta cu nerabdare sa se nasca bebelusul lui Meghan Markle si al Printului Harry."Este un moment special si ma bucur pentru George, Charlotte si Louis ca vor avea un var", a spus Kate.Dupa aceste zvonuri, fanii au luat cu asalt casele de pariuri si au pariat ca in acest an Kate va anunta ca este insarcinata, iar altii au mizat pe faptul ca pana la sfarsitul lui 2019, aceasta va aduce pe lume al patrulea copil.