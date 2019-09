Kate Middleton, insarcinata pentru a patra oara. Printesa Charlotte a dat-o de gol

Potrivit unui apropiat al Casei Regale, Charlotte "a scapat porumbelul" si a spus tuturor ca "mami ei are o alta fata," scrie newidea.com. "Una dintre ajutoarele de invatatoarei a auzit-o pe Charlotte spunand asta si nu i-a venit sa cread. Charlotte vorbea foarte tare si parea convinsa ca mama ei este insarcinata," a dezvaluit sursa."A fost cu siguranta cea mai mare bomba care a picat in prima saptamana de scoala!"Saptamana trecuta, au aparut primele zvonuri legate de cea de-a patra sarcina a ducesei de Cambridge, iar aparitia ei la lansarea celei de-a trei gradini "Back to Nature," campanie care incurajeaza copii sa se joace in aer liber, a lasat loc de numeroase speculatii.Kate a purtat o rochie cu imprimeu floral, eleganta, cu maneci lungi, dar tocmai mica umflatura de sub centura a provocat si mai multe agitatie pe seama acestui subiect.