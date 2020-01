Kate Middleton, primele declaratii despre a patra sarcina

"Nu cred ca William vrea mai multi copii.""William ar fi putin ingrijorat daca as ramane insarcinata pentru a patra oara," preciza ducesa atunci.Dar tabloidele britanice precum "The Sun" au scris ca se vad, deja, semnele care arata ca sotia lui William va mai avea un copil. Iar pariorii englezi s-au grabit sa parieze pe momentul in care Kate va anunta a patra sarcina.In septembrie 2019, o alta publicatie din Regat, New Idea, a scris ca micuta Charlotte a dezvaluit la gradinita ca mama sa este insarcinata."Una dintre ajutoarele invatatoarei a auzit-o pe Charlotte spunand asta si nu i-a venit sa creada. Charlotte vorbea foarte tare si parea convinsa ca mama ei este insarcinata," scria sursa citata.Unul dintre indiciile care ar fi aratat ca ducesa este insarcinata a fost tunsoarea noua cu care s-a afisat in prima zi de gradinita a fiicei sale, Charlotte. Potrivit publicatiei Express, Kate si-a schimbat intotdeauna coafura in primele luni de sarcina.Kate Middleton si printul William sunt casatoriti de 9 ani si au impreuna 3 copii. Doi baietei, George (7 ani) si Louis (2 ani) si o fetita, Charlotte (4 ani).