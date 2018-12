Kate Middleton si printul William au dat publicitatii fotografia oficiala de Craciun. E diferita si surprinzatoare fata de cele din anii trecuti

Cei cinci au fost surprinsi in ipostaze inedite. In acest an au renuntat la hainele de gala si au pozat in blugi.Palatul Kensington a publicat imaginea pe social media, scriind: ”Ducele și Ducesa de Cambridge sunt încântați să împărtășească o nouă fotografie cu familia lor. Poza, semnată de Matt Porteous, îi înfățișează pe Ducele și Ducesa cu cei trei copii ai lor, la Anmer Hall, reprezentând felicitarea de Crăciun de anul acesta”.