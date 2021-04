Keo, operat de urgenta! A fost supus unei triple interventii chirurgicale

Acum, artistul se simte bine si se afla in perioada de recuperare. A tinut totul secret si abia acum s-au aflat detalii despre problemele de sanatate cu care se confrunta! Potrivit ultimelor informatii, iubitul lui Misty a fost diagnosticat cu hernie, dupa mai multe investigatii si analize.Medicii i-au spus ca singura solutie este operatia. Din pacate insa, in timpul interventiei chirurgicale, doctorii au descoperit ca nu este vorba despre o simpla hernie de disc, ci de mai multe: doua hernii inghinale si una femurala. Astfel, în loc de operație care ar fi trebuit să dureze o oră și jumătate, artistul a stat trei ore în sala de operații."Într-adevăr am suferit o triplă intervenție chirurgicală, în urgență, la Spitalul Ponderas. Deși pentru mine a fost o cumpănă foarte mare, am avut șansa să îl cunosc pe domnul profesor Cătălin Copăescu care este un chirurg extraordinar, dar și un om extraordinar.Fiind vorba despre o intervenție mai complexă… era nevoie de mai multe zile de recuperare sub supraveghere medicală, astfel că am fost internat o săptămână. În plus, am avut șansa de a fi internat pe noua secție a spitalului… Chiar am rămas plăcut suprins să regăsesc și în România o calitate la cel mai înalt nivel internațional.', a declarat Keo pentru ciao.ro.