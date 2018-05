La petrecerea de dupa nunta regala, invitatii au primit papuci de casa si au fost serviti cu burgeri

Petrecerea a fost una intima, care a inclus un meniu de sezon. La petrecere, Meghan s-a schimbat intr-o a doua rochie de mireasa, mulata pe corp, cu spatele si bratele goale. Harry si Meghan s-au indreptat spre petrecere cu un Jaguar electric.Prințul Charles a găzduit și a plătit pentru petrecerea exclusivă. Potrivit cotidianului Daily Mail, petrecerea de seară a început cu o cina. Masa a durat de la 19.30 la 22.00. Imediat dupa aceasta cina, 200 de invitati au mers la o alta petrecere, tinuta de miri.La ora 21.00 a avut loc un foc de artificii la castelul Windsor, relateaza The Telegraph. Printul Harry a tinut sa aleaga chiar el muzica pentru petrecere, asa ca a avut din timp o lista pregatita.La miezul noptii, au fost servite gustari, precum burgeri si bomboane. De asemenea, mirii au avut cocktailuri tematice cu rom si ghimbir.Potrivit actritei Troian Bellisario, invitatii au primit la receptie, in special doamnele, papuci de casa, pentru a se simti cat mai confortabil.Primul dans al mirilor a fost facut pe o melodie a lui Whitney Houston, "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)"