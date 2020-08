Larisa, casnicie de cosmar alaturi de Alin Oprea

Larisa doreste sa isi pastreze acelasi nume de familie, ca si cei doi copii, insa Alin Oprea a refuzat acest lucru. Alin Oprea ar avea deja o alta relatie, zilele trecute fiind surprins alaturi de o alta femeie. Apropiatii spun ca artistul ar avea probleme si cu alcoolul, iar Larisa ar fi avut o casnicie de cosmar alaturi de acesta.Chiar fostul lui coleg Tavi Colen a dezvaluit in urma cu cativa ani ca Alin are probleme grave cu alcoolul: „Au fost mai multe motive pentru care am părăsit trupa, unul dintre ele fiind acela că Alin bea până cade sub masă, pentru că aşa e el, beţiv. Există martori în acest sens', a declarat el la acel moment.Apropiații susțin că Larisa și-a protejat mult timp partenerul."Au fost ani buni în care Larisa efectiv l-a cărat în spate pe Alin. El are probleme mari cu alcoolul şi bea până vomita, nu mai ştia de el. Seara se întâmpla să bea, iar soţia lui nu îl putea opri. După astfel de beţii, ajungeau la spital, ea a fost cu el şi la un centru, a luptat mult ca el să se lase de băutură. După ce se trezea promitea că nu mai bea, dar nu trecea mult timp şi o lua de la capăt. Copiii au fost afectaţi de treaba asta, dar au fost alături de mama lor. La un moment dat, Larisa i-a spus lui Alin că dacă va mai bea, îl părăseşte. Prin 2010 i-a spus că va divorţa de el, dar nu a făcut-o. A ţinut prea mult la el. Toţi anii ăştia a ascuns problemele, doar familia şi câţiva prieteni la care apela ştiau prin ce probleme trece Alin', au spus prietenii lor de familie pentru Click!