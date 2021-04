Larisa Udila, momente de panica in timpul sarcinii: "Mi s-a spus ca e posibil sa se nasca cu Sindrom Down"

"Sarcina mea a început ca una toxică. Aveam stări de amețeală, vărsături, nu eram tocmai în largul meu, și tot așteptam să treacă această perioadă. La prima ecografie, aveam aceeași stare de amețeală și mi s-a făcut rău chiar înainte să urc pe patul de la ecograf. După ce mi-am revenit, medicul a spus că este timpul să fac cunoștință cu cea mai importantă persoană din viața mea: copilul meu!Lumea și timpul s-au oprit în loc în momentul în care l-am văzut prima dată pe ecran. Mi-a trecut toată starea de rău. Am savurat fiecare secundă, l-am privit minute în șir și nu mă mai săturam să văd mica minune care crește în pântecul meu. Am organizat o petrecere pentru a afla atât noi doi, cât și cei dragi, sexul bebelușului. În momentul în care s-a spart balonul și am văzut culoarea albastră, știu că am spus o singură propoziție: „Bine ai venit în viața noastră, minune de la Dumnezeu!.În momentul în care am aflat că este posibil ca cel mic să vină pe lume cu sindromul Down, am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Nu îmi venea să cred ce auzeam din gura medicului. Încercam să găsesc o explicație. Mă gândeam că vârsta nu are cum să fie de vină, alimentația mea este una destul de sănătoasă, de fumat, nu fumez și alcool nu consum. Nu înțelegeam cum ar fi posibil așa ceva. Până să aflu rezultatul analizelor, reluate pentru a ne asigura dacă există într-adevăr acest risc, toate zilele au fost un coșmar pentru mine și iubitul meu. M-am rugat la Dumnezeu ca totul să fie bine și cel mic să vină sănătos în această lume.Medicii mi-au acordat tot suportul lor pentru a trece cu bine peste această perioadă tensionată. Au ținut să fac controale cât mai amănunțite, iar acum avem certitudinea că riscul ca băiețelul nostru să aibă sindromul Down nu există. Medicii m-au sfătuit să fac controale cât mai amănunțite și orice nelămurire sau stare de rău apare să îi anunț", a marturisit Larisa pentru viva.ro.Larisa nu a scapat de probleme in sarcina. Aflata in al doilea trimestru, fosta concurenta de la "Bravo, ai stil", a fost diagnosticata cu Covid-19. A trecut din nou prin mari emotii, mai ales ca femeile insarcinate intra in categoria de risc si pot suferi complicatii ale infectiei cu coronavirus.Cu ochii în lacrimi, șatena a povestit că a fost infectată cu virusul COVID-19 și că va reveni cu vești mai bune către fanii ei, atunci când va fi posibil.a scris Larisa Udilă, pe Instagramul său.