Laura Cosoi, aparitie soc pe retelele de socializare. Fanii au crezut ca nu vad bine: "Fata de la pagina 5", Jesus!

Actrita, in varsta de 39 de ani, mama a doi copii, s-a fotografia intr-un body super sexy, decoltat, care a lasat foarte multe la vedere. In imagine, pare ca Laura nu poarta deloc lenjerie intima. Multi fani au taxat-o dur pentru aceasta aparitie."Goood! Fetelor, ce se intampla cu voi?! Am avut un flash, cu "fata de la pagina 5"......Jesus! Pe bune, ai de toate, nu era necesar...", "Doamne fereste! Nu zice nimeni ca nu esti frumoasa si nu arati bine, dar ce invata copiii tai? Sa se despoaie pe net! Pfffff, ce am ajuns!", "Patetic...duminica mergi la biserica...vineri la biserica", "Ce nu face omul pentru bani , mai ales acum cu foamea asta , cu pandemia asta , uita si de decenta si de tot!!", au fost cateva dintre reactiile acide ale fanilor.Deranjata totusi de numeroasele comentarii rautacioase, Laura a revenit cu explicatii pentru aceasta imagine controversata. Actrita a lamurit contextul in care a realizat aceasta fotografie si mai mult a precizat ca o sa mai posteze astfel de fotografii."Hei! Am terminat ședința foto, a fost o zi plină cu de toate. E un proiect foarte interesant despre care abia aștept să vă povestesc, de fapt să vă arăt, pentru că sunt mai multe de arătat. Și pe Instagram m-am trezit eu așa în timpul ședinței foto să fac o postare, o poză de la shooting, care a stârnit reacții care mai de care. Nu înțeleg de ce oamenii se scandalizează că sunt într-un body, aveam și chiloți pe mine. Dar dacă ești la mare în costum de baie nu mai e o problemă, pentru că acolo suntem toți dezbrăcați. Da, mă amuză foarte tare. În concluzie, trebuie să postez mai multe poze de genul pentru că oamenii s-au dezobișnuit să mă vadă așa, iar eu sunt și așa, chiar sunt și așa. Nu apuc să postez, dar genul acesta de poze există în telefonul meu. Ați văzut poza din feed?! Vi se pare atât de îndrăzneață. Mie nu, chiar deloc, deloc", a explicat Laura alegerea sa.