Laura Cosoi este insarcinata. Ce sex va avea bebelusul

Laura isi dorea sa devina mamica de foarte mult timp si isi doreste sa fie sigura ca totul este in regula cu sarcina inainte de a face marele anunt. Mai mult, vedeta ar fi aflat ca va aduce pe lume o fetita.“Laura este superstiţioasă şi vrea să anunţe oficial doar atunci când va şti că e totul sută la sută bine. Poate vrea să anunţe vestea pe blogul ei, chiar de aniversare. Nu vrea să se pripească cu veştile”, a mărturisit o prietenă apropiată, pentru click.ro.De altfel, invitată recent la “Dincolo de aparenţe”, la Antena Stars, Laura Cosoi a dat de înţeles că urmează să ne anunţe vestea cea mare.“Noi aşteptăm, facem ce trebuie, urmează doar să se întâmple. Sunt în aşteptare de un an. Cred că un copil vine când eşti pregătit cumva, un copil n-are legătură cu ceea ce cred oamenii despre momentul în care trebuie să vină, n-are legătură cu vârsta, cred că are legătură cu modul în care el alege să vină. Iar eu simt că o să vină”, a povestit Laura Cosoi.