Laura Cosoi, fotografie indrazneata in luna a sasea de sarcina

„Bucurie nemarginita in familia noastra! Rita va avea o surioara, exact asa cum am visat! Sufletele ne sunt pline de dragoste si nerabdare, de emotie si implinire ca am primit asa o mare binecuvantare de la Dumnezeu. Cel mai frumos dar pentru mine este sa imi pot strange copilul in brate si cand mai simt si miscarile surioarei in burtica sunt de-a dreptul coplesita! Cu lacrimi de fericire in ochi, acum, pot doar sa multumesc”, a fost mesajul vedetei in luna martie, cand a anuntat ca este insarcinata din nou.Chiar daca a acumulat cateva kilograme in plus, Laura Cosoi a marturisit ca se simte bine in pielea ei si ca nu are niciun complex. Ea a postat pe o retea de socializare o imagine indrazneata, cu burtica la vedere.Vezi imaginea pe supermame.ro