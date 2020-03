Laura Cosoi, insarcinata pentru a doua oara

Anuntul a fost facut de vedeta pe pagina sa de socializare."Bucurie nemarginita in familia noastra! Rita va avea o surioara, exact asa cum am visat! Sufletele ne sunt pline de dragoste si nerabdare, de emotie si implinire ca am primit asa o mare binecuvintare de la Dumnezeu. Cel mai frumos dar pentru mine este sa imi pot stringe copilul in brate si cind mai simt si miscarile surioarei in burtica sunt de-a dreptul coplesita! Cu lacrimi de fericire in ochi, acum, pot doar sa multumesc", a scris Laura Cosoi pe Facebook.Laura Cosoi este mamica unei fetite in varsta de aproape doi ani si se bucura din plin de viata de familie, insa nu toate lucrurile nu au fost intotdeauna roz. Mai exact, ea a avut o perioada in care s-a luptat cu depresia, iar acum si-a facut curaj si a vorbit despre acest aspect.”Nu am dormit o noapte si o zi si cind am ajuns dupa-amiaza in Bucuresti, l-am rugat pe Matei sa-mi ia bagajul, sa ma ajute. si nu m-a auzit sau a plecat pur si simplu fara sa-mi ia bagajul si am intrat intr-un atac de panica de nedescris. Mi s-a facut atit de rau, incit simteam pur si simplu ca, in momentul ala, mor. si ca nu poti face nimic sa nu se intimple asta. Am ajuns in casa, am facut un dus, dar cred ca daca nu erau sora mea, prietena mea cea mai buna si Matei, eu ma aruncam pe geam. De frica”, spunea Laura Cosoi, in urma cu ceva vreme.