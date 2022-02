Laurentiu Reghecampf rupe tacerea despre problemele din casnicia cu Anamaria Prodan: "M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa'

Laurentiu Reghecampf a fost invitat in cadrul podcastului lui Catalin Maruta, unde a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut de fapt cu Anamaria Prodan in perioada casniciei. De asemenea, Reghe a tinut sa faca precizari si asupra averii si banilor pe care i-a castigat in perioada in care a fost casatorit cu impresara.”La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Ea zicea: "Sunt banii mamei". Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria”, a declarat Reghecampf în podcastul lui Cătălin Măruţă.Anamaria Prodan, răspuns DUR: L-au dat afară şi nu ştiam ce să facem"Tac din gură de rușinea lui. Noi nu munceam noi pentru banii ăia? Știi ce spune prin oraș? Zice 'Ana n-a muncit o zi în viața ei, nu știe să facă bani. Eu pot să transfer banii oricând'. Nu poți, prietenul meu. Nu ai cum să transferi banii în contul Corinei.Eu încă aflu acum despre tot felul de nenorociri, găsesc transferuri din contul nostru în contul Corinei. Care zeci de milioane?! Hai să terminăm cu milioane de euro câștigate de Reghecampf. El și echipa lui luau 1,9 milioane de euro. Te rog eu, lasă-mă. L-au dat afară și nu știam ce să mai facem. A stat șapte luni pe bară și nu-l mai voia nimeni.Care câștiguri? Vrei să scot contractele lui? Îi ceream eu voie lui Reghecampf? Eu mi-am luat genți singură. Beleaua era că îmi lua gențile și ceasurile ca să le dea altora”, a spus Anamaria Prodan, la Antena StarsReghecampf a rupt tacerea si despre episodul cu Dan Alexa, despre care s-ar spune ca ar fi avut o relatie cu Anamaria Prodan. Reghe a declarat ca acel moment a fost unul foarte dur pentru el si nu s-ar fi gandit niciodata ca sotia lui i-ar putea face asa ceva.”În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci. Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a declarat Reghe la cel mai nou podcast "Acasă la Măruță", care va fi difuzat pe Youtube duminică, 20 februarie, potrivit fanatik.ro.