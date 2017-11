Laurete divorteaza dupa 10 luni de casnicie

Mulatra s-a casatorit cu omul de afaceri in timp ce acesta se afla in peniteniciar, insa nu se astepta ca acesta sa ramana in inchisoare atatia ani., a declarat Laurette.Afaceristul a devenit tot mai gelos şi a început să-i interzică soţiei lui tot mai multe lucruri, fapt care a scos-o din minţi pe mulatră. Fiecare vizită la penitenciarul Gherla se sfârşea cu urlete şi înjurături. Laurette n-a mai suportat şi s-a hotărât să bage divorţ., au declarat apropiaţii vedetei, pentru click.ro