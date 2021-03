Laurette a fost batuta in camera unui hotel din Capitala!

In camera se afla Laurette impreuna cu un barbat, iar cei doi s-au certat, ajungand la violente fizice. Nu se stie de la ce a pornit conflictul intre cei doi. Atat fosta asistenta tv, cat si barbatul prezentau agresiuni pe corp. Respectivul bărbat prezenta echimoze la gură și un dinte lipsă, iar Laurette avea vânătăi pe tot corpul. Laurette nu a vrut sa faca nicio declaratie pe acest subiect, fiind in stare de soc.Vlad Hosu , avocatul lui Laurette , a trimis un comunicat de presă referitor la incidentul de marți seară.“În seara zilei de 9 martie, Laurette a fost victima unei agresiuni. În prezent eu și clienta mea ne gândim dacă vom depune plângere penală. Semnele agresiunii de pe corpul Laurette i sunt ușoare”, se arată în comunicatul avocatului lui Laurette . Acesta a precizat ca imediat după incident, a mers cu clienta lui la Poliție și apoi la INML.”Nu se știe motivul care a generat această agresiune. A fost un atac spontan, care a luat-o prin surprindere. Am fost cu ea la Poliție marți seară. Ea are urme de violență la nivelul corpului pe mai multe părți. Sângele care se vedea pe persoana de sex masculin era al lui Laurette . A fost o violență destul de gravă. Psihic este destul de grav. Mai sunt alte persoane care au sunat la 112 și care au fost alertate de strigătele lui Laurette . Vrem să analizăm o altă încadrare puțin mai gravă decât cea de agresiune. Marți noapte ne-am prezentat la INML, azi vom merge din nou”, a mai declarat avocatul mulatrei, la Xtra Night Show.