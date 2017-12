Laurette divorteaza. Sotul o acuza de prostitutie

Pe atunci, Laurette spunea ca si-a gasit sufletul pereche, insa la doar noua luni de la casatorie cei doi divorteaza. Sotul vedetei a fost cel care a inaintat divortul si ii aduce acuzatii grave mulatrei. Ciprian Nistor o acuza pe sotia lui de prostitutie.”În ultima perioadă de timp, între noi, soţii, au apărut neînţelegeri şi o stare tensionată, generată de pârâtă, care a profitat de atitudinea mea permisivă şi de starea de deţinere în care mă aflu, pentru a întreţine cu diverse persoane relaţii extraconjugale, unele contra cost, existând probe certe în acest sens. Întrucât comportamentul acesteia mi-a fost adus la cunoştinţă de rude şi prieteni, am apelat la o societate de detectivi pentru a-mi fi certă situaţia de fapt. Urmează să depun la dosarul cauzei Raportul întocmit de aceştia, imediat ce voi intra în posesia lui. Considerând că relaţiile conjugale sunt deteriorate grav şi ireversibil, am luat decizia de a pune capăt acestei căsătorii prin divorţ”, scrie el, în motivarea cererii de divorţ.”Aşa cum am spus, abia aştept să divorţez. Nu mă interesează ce spune el. Mai mult, nu vreau să comentez”, a declarat Laurette Atindehou, citata de click.ro.