Laurette vrea sa dea lovitura in afaceri! Cat costa o ora de masaj la salonul pe care si l-a deschis in Capitala

Desi toti afaceristii se plang in aceasta perioada de pandemie ca nu mai fac bani, mulatra a avut curaj si a initiat aceasta afacere si spera sa aiba succes cu serviciile pe care le ofera. Astfel, la salonul ei, clientii au parte de relaxare, iar pentru un masaj cu ventuze de exemplu trebuie sa plateasca 170 de lei pe ora. Pentru un masaj de relaxare, clientii trebuie sa scoata din buzunar 130 de lei pentru o ora si 170 de lei pentru o ora si jumatate.Cei care își doresc un masaj capilar trebuie să scoată din portofel 120 de lei, iar cei care vor un masaj afro preț de o oră trebuie să plătească 150 de lei. Suma de 170 de lei ajunge și pentru o oră de masaj cu lumânări aprinse, la fel precum o oră de masaj cu pietre calde. Pentru cupluri, masajul este 250 de lei pe ora si 300 de lei pentru o oră și jumătate. De asemenea, pentru clienții care doresc să beneficieze de masaje anticelulitice este pus la dispoziție un pachet cu 10 ședințe care costă 1.000 de lei. Un număr de 5 masaje costă 550 de lei.”Am avut afacerea asta în plan de foarte mult timp , doar că nu am avut banii necesari pentru a-l pune pe picioare. E vorba de aproape 80.000 de euro, și nu am avut banii necesari.A trebuit să fac o linie de credit pentru a-mi putea realiza acest vis. Nu are de ce să-mi fie rușine pentru că este o muncă foarte frumoasă! Vorbim despre masaj terapeutic, oamenii vin acolo să se relaxeze, să se detașeze și să scape de anumite probleme medicale”, a spus Laurette, pentru cancan.ro.