Lavinia Parva a dezvaluit sexul bebelusului. Primele imagini cu burtica de gravida

De asemenea, in cadrul interviului, Lavinia Parva a dezvaluit si sexul bebelusului. Soţia lui Ştefan Bănică jr. a explicat că sarcina nu a fost programată şi că nu a făcut niciun efort sau tratament pentru a concepe bebeluşul."Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume. (...) Bebe e bine sănătos, frumos și haios! La nume încă nu ne-am hotărât, dar probabil și acest lucru va veni la fel de natural și la momentul potrivit, așa că sunt liniștită. Ar trebui să vină pe lume atunci când primăvara își dă întâlnire cu vara! Abia aștept…", a povestit Lavinia Pârva pentru www.unica.ro.Lavinia Pârva şi Ştefan Bănică jr. sunt împreună de şase ani. Cei doi s-au căsătorit foarte discret în 2017, alegând să facă nunta doar cu apropiaţii, şi în mare secret, în Bulgaria.