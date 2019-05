Lavinia Parva, de nerecunoscut. S-a ingrasat enorm in timpul sarcinii

Artista s-a ingrasat foarte multe si parca este alt om din cauza kilogramelor in plus. Vedeta urmeaza sa nasca la inceputul lunii iunie un baietel. Desi este in ultimil trimestru de sarcina, Lavinia Parva continua sa conduca si sa fie foarte activa. Sotia lui Banica Jr a fost surprinsa de paparazzi de la click.ro in timp ce se plimba prin oras cu treaba. Alaturi de ea era mama sa, care a venit de la Timisoara sa o ajute.Vedeta s-a ingrasat peste 20 de kilograme in timpul sarcinii si cu greu ai recunoaste-o. Imaginile surprinse de fotoreporterii de la Click.ro sunt surprinzatoare si total diferite de ceea ce posteaza vedeta pe Instagram.