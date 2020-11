Lavinia Parva, prima declaratie despre divortul de Stefan Banica Jr

"Si iata cum vuieste presa că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am ! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. 😂😂😂La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul,căci nici ea,instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina! Cum să ghicesti asa in stele divortul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipseste de pe deget? Hai că de data asta n-ati zis nimic de “surse din anturajul cuplului” , asta mai lipsea 🙂 ! Voi purtati tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipește covidul de metal😳? Dragi cetateni, din presă, nu mai sunt subiecte interesante ? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor,lipsa locurilor din spitale ? Dacă considerați ca acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei (wow !) de pe degetul meu , atunci vă spun ca sa dormiți linistiti! Cand voi divorta, vă sun eu pe fix! 🤣😂😂😂😂Momentan suntem îndrăgostiți.Lulea!!!!!!”, este mesajul transmis de Lavinia Pîrva pe contul său de Instagram.