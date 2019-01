Lavinia Parva, prima imagine cu burtica

Cu aceasta ocazie, cantareata si-a aratat pentru prima oara burtica de gravida. Fanii vedetei i-au urat acesteia vacanță plăcută și sarcină ușoară. Ștefan Bănică Jr a anuntat ca va deveni tatic pentru a treia oara in cadrul unui concert pe care l-a sustinut de sarbatori la Sala Palatului.Imediat dupa acest anunt, Stefan Banica Jr i-a dedicat o melodie si fiicei sale Violeta, care isi serba ziua de nastere chiar in acea zi.„Doamnelor și domnilor, vă spun de fiecare dată, viața este frumoasă. Încercați să vă bucurați de ea pentru că și eu fac același lucru. Încerc. Nu știu dacă îmi reușește. Și, pentru că astăzi este ziua fetiței mele Violeta, o să cânt pentru ea, împlinește 11 ani. Iar Moș Crăciun mi-a mai adus o surpriză extraordinară și am să spun astă seară… Și față de colegii mei, nici ei nu știu. Dumnezeu mă încearcă și am să fiu tată pentru a treia oară”, a spus Ștefan Bănică pe scena Sălii Palatului.