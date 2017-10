Lavinia Parva, prima reactie dupa ce s-a spus ca este bolnava grav: "Poate ati baut niste tuica cu medicul endocrinolog care mi-a dat tiroida pe razatoare"

Revoltata de aceste speculatii, Lavinia a transmis si ea un mesaj in privinta acestui subiect."Dragii mei, am citit de curand in presa cum ca m-as fi operat de glanda tiroida si ca m-as fi ingrasat peste 10 kg, ca mi-ar fi frica sa nu cumva sa ma sufoc si sa dau coltu' ! Fereasca Dumnezeu pe oricine sa treaca prin asa ceva, inclusiv pe doamna Solomon supervizata de doamna redactor sef evz.ro - Simona Ionescu, careia ii sugerez sa faca un control psihiatric ca sa se asigure ca este in deplinatatea facultatilor mintale inainte de a va servi informatii atat de macabre despre mine sau alte persoane perfect sanatoase din toate punctele de vedere!Doamnă ce aveti pseudonimul Olguta Solomon de la evz.ro, prea putin informata despre ceea ce scrieti, tin sa fac niste corecturi la ceea ce halucinati in acest articol! In cazul in care nu aveti episoade de imaginatie exacerbata, poate ati baut niste tuică cu medicul endocrinolog care mi-a dat tiroida pe razatoare si inainte sa va treziti din betie, ati inceput sa scrieti! Poate trebuia sa atasati un document prin care ne-ati putea demonstra ca ati trecut testul psihiatric ca sa fiti totusi credibila la ceea ce scrieti despre mine! Imi pare foarte interesant faptul ca in presa se copiaza toate articolele dintr-o publicatie in alta absolut fara nici un filtru si fara nici o confirmare din partea prea-barfitului! Daca pe mine ma reprezinta discretia in ceea ce priveste viata mea privata, nu inseamna ca ascund vreo boala sau vreun copil asa cum s-a tot scris in repetate randuri! Sunt perfect sanatoasa, Slava Domnului, fac ceea ce imi place pentru ca am o meserie pe care o iubesc si despre asta pot vorbi oricand atat cu publicul cat si cu presa! Restul ma priveste si este dreptul meu! Fiti pe faza, in curand voi lansa un nou single!