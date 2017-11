Lavinia Parva, primele declaratii despre nunta cu Stefan Banica Jr: "Nunta a avut loc in Romania"

Mai mult, Lavinia a marturisit ca evenimentul nu a fost unul secret, ba dimpotriva, stia foarte multa lume ca va avea loc.„Cununia religioasa a fost facuta in Romania. Vai, cate m-ati facut sa spun. A foarte bine la nunta, am avut aproape pietenii apropiati. Am avut si doua dimnisoare de onoare, prietenele mele. Nasii sunt buni prieteni, care nu sunt cunoscuti publicului, nu sunt artisti. M-am distrat atat de bine, incat nu mai stiu daca a fost nunta cu dar”, a spus Lavinia Parva la Pro TV.„Nu ma simt diferit absolut deloc. Sunt la fel de fericita, de ok, nu am simtit o mare diferenta, sigur ca m-am bucurat ca am trait un moment superb. Nu a fost nunta secreta, au fost alaturi de noi oamenii pe care i-am iubit. Consideram ca lucrurile de genul asta trebuie sa ramana pentru noi si pentru cei care chiar se bucura cu adevarat atunci cand faci un lucru frumos”, a mai spus cantareata.Sotia lui Stefan Banica Jr. a vorbit si despre venirea unui copil in viata cuplului. „Urmeaza primul Craciun de femeie maritata. Nu cred ca va fi diferit pentru ca noi ne iubim la fel. Cred ca va fi diferit cand va aparea copilul. Acum suntem in legalitate si avem voie. Sigur ca se va intampla asta atunci cand va vrea Dumnezeu. Dumnezeu pot fi eu, tu, oricine poate fi”, a mai spus Lavinia Parva.