Lavinia Parva s-a ingrasat enorm. Cum arata in cel de-al doilea trimestru de sarcina

Insarcinata in al doilea trimestru, Lavinia Parva a luat cateva kilograme bune. Are o burtica proeminienta, insa este foarte activa. Merge des la cumparaturi si la studio. Nu ii place sa stea locului o clipa. Cu toate ca a luat cateva kilograme bune, artista spune ca se simte foarte bine si nu a avut probleme in sarcina.”Mă simt foarte bine, nu am greţuri”, a mărturisit artista pentru Click!Stefan Banica Jr a anuntat ca va deveni tata pentru a treia oara in cadrul unui concert pe care il sustinea la Sala Palatului, in urma cu doua luni. In aceeasi zi si fiica artistului cu Andreea Marin implinea 11 ani.”Doamnelor şi domnilor, vă spun de fiecare dată, viaţa este frumoasă. Încercaţi să vă bucuraţi de ea pentru că şi eu fac acelaşi lucru. Încerc. Nu ştiu dacă îmi reuşeşte. Şi, pentru că astăzi este ziua fetiţei mele Violeta, o să cânt pentru ea, împlineşte 11 ani.Iar Moş Crăciun mi-a mai adus o surpriză extraordinară şi am să spun astă seară… Şi faţă de colegii mei, nici ei nu ştiu. Dumnezeu mă încearcă şi am să fiu tată pentru a treia oară”, a anunţat Ştefan Bănică, pe data de 15 decembrie, cu ocazia ultimului său concert de Crăciun la Sala Palatului.