Lavinia Petrea a dezvaluit numele celui de-al treilea copil

Lavinia are un program incarcat, insa mereu isi face timp pentru familie. Chiar daca se trezeste foarte devreme dimineata pentru a prezenta stirile matinale la Pro TV, ea spune ca este incantata ca poate ajunge devreme acasa la copii."Ma simt foarte bine, am norocul de un program foarte bun si am revenit repede la serviciu si dupa prima sarcina, si dupa a doua, aveau trei luni jumatate copiii. Mi-a permis programul – la ora 11, sunt acasa, deci tot restul zilei il dedic copiilor. Aveam nevoie sa fiu conectata si la munca, in continuare. Cred ca, daca m-as fi rupt complet, sa fi stat acasa cu copiii doi ani, nu stiu daca m-as fi simtit cu totul implinita", a spus Lavinia Petrea intr-un interviu pentru revista Unica.Vedeta TV va naste in august. "Pana acum, nu se vede pe ecran, dar, daca n-o sa-mi mai placa de mine, o sa raman acasa. Deci nu stiu. La celelalte sarcini am mers pana aproape de luna a opta si, din punct de vedere fizic, nu am avut probleme", a declarat prezentatoarea de stiri.Lavinia Petrea va naste a treia oara prin cezariana. "Mi-am dorit foarte mult sa nasc natural. La prima sarcina nu s-a putut, depasisem destul de mult si termenul. Apoi, a doua sarcina, venind destul de repede dupa prima, nici nu s-a mai pus problema nasterii naturale. Acum la fel, tot prin cezariana", a precizat Lavinia. Lavinia si sotul ei, Romulus Dan Varga, au ales deja numele fetitei care se va naste in vara. "Sotul meu are radacini nemtesti, parintii lui locuiesc in Germania si am dorit sa gasim ceva din acelasi registru cu numele lui Mathias si al Klarei si ne-am gandit la Karin", a declarat Lavinia Petrea pentru Unica.