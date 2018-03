Lavinia Petrea, insarcinata pentru a treia oara

"Al treilea copil este pe drum, sunt insarcinata in cinci luni. Suntem foarte fericiti si nerabdatori sa fim asa cum ne-am dorit, o familie cu trei copii. Dumnezeu a fost bun cu noi. Eu ma simt bine deocamdata, desi aceasta sarcina a venit destul de repede dupa cea cu Klara si sper ca totul sa fie bine si sa avem inca o fetita sanatoasa", a marturisit Lavinia Petrea, pentru avantaje.ro.Desi este insarcinata cu cel de-al treilea copil, Lavinia isi pastreaza silueta. Multe dintre femei o invidiaza pentru acest lucru si se intreaba cum a reusit sa slabeasca dupa sarcinile anterioare."Cred ca tine foarte mult de gene. De metabolismul fiecarei femei si de impactul pe care il are acea sarcina asupra organismului. La finalul celor doua sarcini cred ca am fost o gravida normala, sa zic asa. Am luat 15 kilograme. Norocul meu a fost ca m-am refacut repede, dupa. Nu am facut excese in alimentatie, gatesc destul de sanatos, rar mananc prajituri, eventual gust din desertul sotului. Si cred ca se pune si faptul ca nu ma feresc sa car in brate si cate doi copii in acelasi timp", a declarat Lavinia Petrea.