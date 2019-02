Leo Iorga a ajuns in scaun cu rotile. Din cauza bolii nu se mai poate tine pe picioare

Acum, Leo Iorga este in stare grava si a ajuns in scaun cu rotile, deoarece nu se mai poate tine pe picioare. Artistul are nevoie de o interventie chirurgicala, care se va realiza intr-o saptamana. Pentru aceasta operatie, Leo Iorga are nevoie de 70.000 de euro.In acest moment, artistul se afla in Germania, la un spital din Hamburg, unde medicii vor incerca sa distruga tumorile cu ajutorul unei tehnici speciale.”Dragilor, am ajuns la Hamburg. Am fost aşteptaţi la aeroport de Tavi Iepan, prietenul şi colegul meu din 1997, de când eram la Cargo. Luni (n.r- azi), la clinică, voi demara procedurile medicale pentru care mă aflu aici, cu ajutorul vostru! Vă voi ţine la curent.Iubire şi respect!”.Pentru că boala l-a slăbit foarte mult, Leo nu poate sta în picioare, aşa că are nevoie de un cărucior cu rotile. Apropiaţii lui susţin că marele artist este optimist şi că speră să revină cât mai curând pe scenă, marea lui dragoste.