Leo Iorga are nevoie de 50.000 de euro pentru a se trata de cancer

Leo Iorga, in varsta de 53 de ani, se lupta de 7 ani cu cancerul la plamani. Pentru ca ultimele analize sunt alarmante, medicii i-au recomandat solistului un tratament revolutionar, la o clinica din Turcia. Sotia lui, Paula, este disperata, caci ei nu dispun de cei 50.000 de euro, bani de care depinde viata cantaretului.Paula s-a speriat cand a aflat ca sotul ei, Leo Iorga, diagnosticat cu cancer la plamani, in urma cu sapte ani, trece printr-o noua situatie delicata:, a declarat sotia, conform click.roPentru a face rost de bani, cei doi incearca sa vanda vila din Eforie, pe care au scos-o pe piata cu 250.000 de euro. Dar inca nu au gasit cumparator. Potrivit aceleiasi surse, in urmă cu un an, Leo Iorga a ajuns la o clinică din Cuba, pentru un vaccin anticancer, drum care l-a costat 10.000 de euro. Acum face demersuri pentru ca tratamentul cu cannabis să fie legalizat şi în România. Artistul a trecut şi prin cinci intervenţii chirurgicale, la plămâni, la creier şi la glandele suprarenale, pentru extirparea unor tumori.