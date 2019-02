Leo Iorga, probleme mari de sanatate! Cancerul a recidivat

Interventia este una costisitoare, iar artistul nu o poate suporta, asa ca familia face apel la fani pentru a-i salva viata. „Prin cantecele sale, Leo ti-a fost alaturi in momente importante si inca iti este in amintiri pe care le-a umplut cu bucurie. Acum, "Dupa ani si ani" se reintoarce in atentia ta pentru a iti cere sa-i fi si tu alaturi de data aceasta. Leo Iorga se lupa cu cancerul de 8 ani si cateodata castiga si urca pe scena iar cateodata, adversarul devine atat de puternic incat doar impreuna cu voi il poate invinge din nou.Acum e una din acele dati in care trebuie sa luptam impreuna.Acum o saptamana, a primit vestea recidivarii tumorii (cancer stadiu 3-4) la singurul plaman ramas.In 2011 Leo a fost supus primei operatii pentru extirparea unei tumori la plaman. Prima intrebare a lui Leo adresata medicului, dupa ce si-a revenit din anestezie, a fost "Cand pot sa cant?". Si dupa sase luni a urcat pe scena. Dar boala a recidivat, au aparut metastaze - la cap, la glanda suprarenala, apoi din nou la cap, din nou la plaman.A trecut prin multe interventii chirurgicale si le-a suportat cu incredere si curaj. A suportat starile chinuitoare date de chimioterapie, a incercat si varianta vaccinului cubanez, a facut si imunoterapie. Dar nimic din toate astea nu l-a tinut departe de scena si de publicul care il iubeste. Poate ca dragostea oamenilor (familie si fani) i-a dat forta de a merge mai departe si de a incerca pe propriul corp orice. Pentru ca Leo vrea sa cante, el traieste pentru si prin muzica:"Cat ma va tine Dumnezeu pe pamant vreau sa cant" spunea cand nu era la tratament. Leo a fost mereu alaturi de cei care il iubesc, adica pe scena, in fata publicului, oriunde in tara cu medicamentele dupa el.Nimic nu ar fi fost posibil fara ajutorul vostru, al prietenilor, al fanilor, al oamenilor de bine, al rugaciunilor si gandurilor bune si nu in ultimul rand al sprijinului financiar primit. Acum ne aflam intr-un alt impas, deoarece metastazele de la unicul plaman au crescut considerabil, terapia recomandata de medicii din tara si din strainatate, presupune o interventie speciala Cyberknife , stereotaxie si alte proceduri. In Romania nu exista Cyberknife insa o clinica din Hamburg a acceptat cazul.Durata tratamentului este de aproximativ o luna la Centrul de Tratament Oncologic Hamburg (Strahlenzentrum Hamburg)Noi, familia, il stim pe Leo Iorga - omul. E un sot, un tata si un frate iubitor, un om cald, bun, prietenos si vesel. Si ni-l dorim langa noi cat mai mult timp. Pe artistul Leo Iorga il stiti si voi de peste 30 de ani de la Cargo, Compact, Pacifica, etc.Vocea lui Leo a intrat in sufletele iubitorilor de gen-“ Dupa ani si ani”, "Singur in noapte", "Sa te gandesti la mine", "Trenul pierdut", "Cine esti tu oare etc .Contam pe voi, cei care il iubiti, sa fiti alaturi de noi in demersul de a-l ajuta, de a strange banii necesari pentru aceasta operatie. Va multumim ca i-ati fost alaturi pana acum si simte ca-i sunteti alaturi in continuare. Dumnezeu lucreaza prin oameni, pentru oameni! Fiti binecuvantati !” este mesajul familiei lui Leo Iorga.