Lidia Buble castiga o suma uriasa la Asia Express. Pentru cati bani a acceptat provocarea

Cine va mosteni averea de 30 de milioane a lui Cristian Tantareanu. Ce a scris in testament Omul de afaceri Cristian Tantareanu a fost diagnosticat cu cancer la colon in anul 2009. A facut numeroase tratamente in Franta si in Romania si a reusit sa se vindece. Cand a aflat insa despre cumplita boala, milionarul si-a facut testamentul. El are trei copii, unul natural, alţi doi

Ioana Ginghina, prima aparitie alaturi de noul iubit. Cum arata barbatul care i-a luat locul lui Alexandru Papadopol Ioana Ginghina iubeste din nou si s-a afisat pentru prima oara public cu noul sa iubit. Actrita a mers la avanpremiera filmului ”Cruella”, la Cinema City din Afi Cotroceni alaturi de fiica sa si Cristi Pitulice, consultant de turism. Este primul eveniment la care participa iubitul

Gabi Badalau, fortat de familie sa o paraseasca pe Bianca Dragusanu. Ce amenintari a primit Gabi Badalau a anuntat in urma cu cateva zile ca a incheiat relatie cu Bianca Dragusanu. A socat pe toata lumea, mai ales ca se zvonea ca se pregatesc de munca si isi doreau sa devina parinti. Badalau a vorbit foarte frumos despre fosta lui iubita, insa a negat ca ar fi avut planuri de

Fosta sotie a lui Cabral, reactie dura dupa ce prezentatorul a dezvaluit ca fiica lui adolescenta nu ii mai vorbeste Luana Mitran, fosta sotie a lui Cabral, a avut o reactie foarte dura dupa ce prezentatorul TV a marturisit in timpul unei emisiuni TV ca fiica lui cea mare, Inoke, este suparata pe el si nu ii mai vorbeste. Jurnalista a marturisit ca adolescenta are nevoie de liniste in aceasta perioada,