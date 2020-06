Lidia Buble este super bogata! Ce avere a strans in ultimii doi ani

Astfel, in ultimii doi ani, Lidia a incasat 24.000 de euro, potrivit spynews.ro. In 2017, ea a reușit să strângă peste 62.000 de lei, iaranul trecut sumele s-au ridicat în jurul valorii de 40.000 de euro. Banii strânși până acum, au în spate o muncă asiduă din partea vedetei, totul începând de pe vremea copilăriei, când a cântat în corul bisericii.Lidia a povestit in repetate randuri ca nu a avut o copilarie usoara, mai ales ca provine dintr-o familie cu 11 copii. Intâlnirea cu Andrei Sîna a fost cea mai mare oportunitate pentru Lidia in cariera sa.Am cântat piesa Andrei, «Dragostea e tot ce rămâne», şi el a rămas cu gura căscată. A fost foarte impresionat şi mi-a zis: «Fetiță, tu chiar ştii să cânți!». Atunci a venit propunerea să trag nişte voci pe piesa «Noi simțim la fel». Melodia era gata de mai bine de un an, dar Adrian Sână nu găsea o voce potrivită. Varianta pe care am înregistrat-o atunci în studio, a rămas cea din ziua de azi.”, a povestit Lidia Buble.