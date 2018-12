Lidia Buble, noi dezvaluiri despre inceputul relatiei cu Razvan Simion: "El m-a abordat. Cand se apropia momentul sa plece, plangeam"

Cand a cunoscut-o pe artista, Razvan era casatorita cu Diana, cu care are impreuna doi copii. La cateva saptamani dupa ce s-a aflat in presa ca realizatorul TV se iubeste in mare secret cu Lidia, Razvan a divortat de sotia lui. Potrivit marturisirilor facute de Lidia Buble, prezentatorul TV a fost cel care a facut primul pas."El şi-a făcut curajul de a mă aborda. Apoi au urmat şi primele noastre întâlniri... Iar eu, când ştiam că se apropie momentul să plece, plângeam. Deşi ştiam că urma să ne vedem a doua zi. Dar plângeam de fericire şi de dor, pentru că abia aşteptam să-l văd următoarea zi. Nu mi s-a întâmplat asta cu nimeni altcineva în afară de el. Şi da, eu am fost prima care a spus «Te iubesc». El s-a uitat la mine şi a spus: «Tu eşti sigură de treaba asta? Vezi că sunt două cuvinte mari».”