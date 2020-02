Lidia Buble, operata de urgenta

„Intru acum în operație… Să vă rugați pentru mine! Love you all”. Mesajele despre situația în care se află și motivul în care a ajuns pe masa de operație au fost șterse după ce fanii au atacat-o. Nu se știe ce i s-a întâmplat artistei.Lidia Buble nu este cunoscută drept o persoană publică cu probleme de sănătate, ori nu a făcut publică vreo informație despre. Singura problemă serioasă, care i-a afectat și activitatea artistică, a fost în 2016, când interpreta a rămas fără voce și a fost nevoită să își anuleze toate concertele din perioada următoare.

