Lidia Buble, probleme de sanatate. Ce a patit vedeta

„M-am trezit cu o durere de gât. Mă doare şi când înghit saliva sau să beau apă. Este crunt. No am avut niciodată. Nu se simte când vorbesc, dar am o durere cruntă. Nu pot să mănânc, nu pot să beau apă”, le-a povestit Lidia celor care o urmăresc pe Instagram. Artista a postat un clip în care no vorbeşte, dar a venit imediat cu explicaţii.”Să vă traduc ce vrea să spună fata asta aici. E în pauză vocală, face injecţii şi e nevoie de antibiotic pentru durerile alea de gât care o supără. Ne auzim peste câteva zile. Vă pup şi vă îmbrăţişez de nu vă vedeţi!”, le-a spus Lidia Buble fanilor de pe Instagram.