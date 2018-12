Lidia Buble, surpriza la final de an. Prima imagine de la nunta cu Razvan Simion

Cel care a publicat atunci imaginea a fost Razvan Simion. Cei doi au negat insa ca s-ar fi casatorit. Acum, la final de an, Lidia a postat pe Instagram o noua imagine de la asa-zisa nunta din Maldive.Se pare că atunci, prezentatorul matinalului "Neatza" (Antena 1) ar fi cerut-o de soție pe solistă, însă nunta cea mare și cea adevărată va avea loc în România, la un moment dat. Lidia Buble a explicat misterul nunții din Maldive.“Vacanța din Maldive a fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o până acum, de când eu și Răzvan am început să călătorim și să ne petrecem timpul liber împreună. Aceasta a reprezentat, de fapt, cadoul lui de ziua mea. Am visat la destinația asta, iar iubitul meu a făcut să se împlinească. Nu am făcut nici o nuntă, doar câteva ședințe foto și video, pentru a păstra, ca amintire, momentele petrecute acolo. Când și dacă vom face nunta, cu siguranță, va fi cu familiile, cu toate rudele și prietenii, și nu vom ține secret. O nuntă, așa cum m-au învățat și îndrumat părinții, se face «ca la carte», în nici un caz departe de cei dragi sau de țară, mai ales că, eu sunt strâns legată de ei și de toată familia, de altfel. Atât rochia mea cât și ținuta lui Răzvan ne-au fost oferite de cei de acolo pentru a ne încadra mai bine în peisaj”, a declarat Lidia Buble, la vremea aceea pentru siteul www.dcnews.ro