Lili Sandu a marturisit de ce nu a putut ramane insarcinata pana la 40 de ani

Ea a povestit pe blogul sau ca medicii i-au spus ca are o sansa la 100 sa ramana insarcinata."Era o zi rece și înnorată de noiembrie – exact cum mă simțeam și eu atunci când am ieșit din clinică. Aveam atât de multe nedumeriri și întrebări: “De ce tocmai noi?”, “Există cumva un criteriu prin care sunt aleși cei care nu pot procreea natural?”, “De ce alții care nici măcar nu-și doresc să aibă un copil sunt binecuvântați și noi nu?”, “Doamne, cu ce am greșit?”. Eu, femeia puternică, femeia pe care cu greu o demoralizai, eu care trecusem prin atat de multe încercări și nu fusesem pusă la pamant, eram acum îngenunghiată, iar sufletul îmi plângea. Dar cu jumatate de glas in mijlocul acelei straduțe, în fața clinicii i-am spus lui Silviu: deci avem o șansă!”, a povestit Lili.Lili Sandu si Silviu Tolu sunt impreuna de patru ani si jumatate. Cei doi isi doreau foarte mult un copil, insa visul lor a fost naruit dupa ce au aflat ca Silviu are o problema.„Cum tocmai la Silviu care are 28 de ani sa fie problema? Am trecut printr-un amalgam de stari și sentimente de la întrebările de genul: ‘- Posibil să fie nevoie de un donator, ați fi pregatiti?’, ‘ – Cuuum? Cum naiba să mă întrebi așa ceva, cum să fim pregătiți sa creștem un copil care are o informație genetica a altui bărbat?? Cum oare ar putea Silviu trăi cu acest lucru?”. Știu, o mare prostie să gândesc așa și totuși asta era realitatea”, a povestit Lili Sandu.Începusem sa ma rog si ma detașasem de toate gândurile, analizele, perpectivele pe care le aveam, agațându-mă doar de iubirea pentru Dumnezeu. „Următoarele analize erau îmbucurătoare și deja trecusem la planificarea unei fertilizari in vitro care ne doream sa aiba loc undeva prin februarie-martie și nu era nevoie de un donator. Eram atât de fericiți încât chiar dacă pe mine mă cam speria ideea și tot procesul acesta al FIV (injectii cu hormoni etc), speranța ca vom avea un copil era mai presus de orice frică”, a continuat ea.Miracolul lui Lili Sandu Când se pregăteau să treacă prin procesul unei fertilizări in vitro, Lili și Silviu au aflat că nu mai este nevoie să treacă prin toate aceste greutăți. Miracolul se înfăptuise: era însărcinată!„Știți proverbul ‘Viața bate filmul‘? In dimineața zilei de 15 decembrie, cu un test de sarcină în mână plângeam de fericire, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru acest miracol pe care eu și Silviu îl primisem în dar. Fără a mai fi nevoie să trecem prin procesul FIV, am rămas însărcinată în mod natural”, a precizat ea.