Lili Sandu este insarcinata

„Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul am simțit atât de multă fericire încât m-am gândit, Doamne, în momentul în care îl voi ține în brațe oare cum mă voi simți”, a spus Lili, care a precizat că a rămas însărcinată pe cale naturală.Aceasta nu a dorit să spună însă sexul copilului. Pe contul personal de Instagram, Lili Sandu a postat în urmă cu puțin timp, un video emoționant cu momentul în care a aflat că e însărcinată.Lili Sandu şi Silviu Ţolu trăiesc o frumoasă poveste de câțiva ani şi au făcut un prim pas important în luna mai a acestui an. Cei doi s-au logodit, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată.„Ne-am logodit de ziua mea, pe 28 mai. A fost frumos, un moment intim, exact cum mi l-aş fi dorit eu. Nu sunt genul care să se afişeze… S-a întâmplat în dormitor. A fost cel mai frumos”, a mărturisit Lili Sandu.

