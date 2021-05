Liviu Guta divorteaza pentru a doua oara. Ce a descoperit despre sotia lui

Artistul a descoperit insa la sotia lui mai multe lucruri peste care nu a putut trece. Liviu Guta a marturisit ca aceasta era foarte agresiva verbal si nu il mai lasa sa isi vada copii. Ii facea si reprosuri despre fosta nevasta. Artistul a plecat de acasă de cinci ori din cauza certurilor.„Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat. O iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun. Nu m-a înșelat. Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor. Nu mă lăsa să mă duc la copii. Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine. Te cerți cu mine fără să-ți fac nimic. Se deschideau subiecte de fosta soție, de trecut. Noi chiar voiam să facem copil. Certurile au început din iunie anul trecut”, a mai spus manelistul.Acum, Liviu s-a mutat de la Cluj, insa ii pare rau ca a investit foarte multi bani in casa Roxanei, sotia sa. Cantaretul sta acum la Brasov si vrea sa se mute in Capitala, in chirie.„Eu am plecat la Cluj pentru ea. Am investit foarte mult în casa ei, dar nu-mi pare rău. Nu sunt genul de om care să scot ochii. Asta este. Am pierdut în viață mai multe. Eu stau la Brașov momentan. O să mă mut cu chirie în București. O strâng bănuți ca să-mi cumpăr o casă. Am oameni lângă mine care mă ajută”, a adăugat artistul.