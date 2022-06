Lora a amanat din nou nunta. Ce se intampla in relatia artistei cu Ionut Ghenu

„M-a afectat foarte tare războiul. În afara faptului că voiam să cumpăr două case, pentru mine și pentru fratele meu, una lângă alta. Aveam și bani, dar am făcut și credit și s-a aprobat în a doua zi de război. Eram deja super afectată emoțional, n-am mai făcut nimic. Am fost atât de afectată că numai la măritat nu mi-a mai stat gândul. 2023 va fi anul meu, sper să nu se mai întâmple nimic”, a declarat Lora în cadrul unui interviu Tv.De asemenea, Lora a mai dezvăluit că abia așteaptă să împlinească 40 de ani, pentru că întotdeauna a apreciat femeile care au această vârstă.„Eu abia aștept să fac 40 de când am împlinit 19 ani. Pentru că cele mai multe femei pe care le-am admirat au fost în decada asta, 40-50. Ai frumusețea, ești mult mai feminină, știi care e treaba și cu sexualitatea și cu senzualitatea, știi care e treaba și cu relațiile cu bărbații. Ai tot ce trebuie. Nu aș ierta nimic imoral, ilegal și ilogic. Sunt genul de femeie independentă, dependentă de iubirea lui, dar în momentul în care face ceva și nu mai am încredere în el și nu mă refer neapărat la înșelat. Trădarea sub orice formă într-un cuplu mi se pare de neiertat”, a mai spus Lora.