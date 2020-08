Lora, probleme grave de sanatate in Bali. A contractat un virus foarte periculos

„Țin minte că m-am panicat la un moment dat. Și-am căzut în genunchi și-am început să plâng și m-am rugat foarte tare să mă ajute Dumnezeu. Pe mine mă așteptau oamenii să filmăm videoclip în România. M-așteptau să facem treabă.', a spus Lora.Artista a marturisit ca in perioada in care a stat in Bali a contractat febra dengue.Lora a recunoscut că a contractat febra dengue abia când s-a întors în România, pentru că nu voia să-i sperie pe cei de acasă.„Eu n-aveam nimic. Era să cad din picioare de șoc, am crezut că este COVID. Nu înțelegeam ce se întâmplă. M-am retras. Mi-era rău. Am început să plâng, m-am super panicat. M-am rugat, dacă e să fie vreun virus, să nu mă îmbolnăvesc și eu odată cu toată lumea. Când se fac ceilalți bine, e ok. Ca să poată să aibă cineva grijă de mine. Așa a fost. Nu era COVID. Era febra dengue. Un virus foarte periculos. Am fost la analize. Doctorița a spus să ne rugăm să fie covid și nu dengue. (…) Am avut simptome și a fost mai greu primele trei zile. Atât. Dupa aia mi-am revenit. (…) Frunze verzi de papaya, în cazul în care vi se întâmplă. Zeamă de frunze verzi de papaya. O lingură dimineața sau mai mult, dacă puteți, și seara și mențineți trombocitele sus și apă cel puțin 7-8 litri pe zi și pentru febră mare și dureri paracetamol", a mărtusit Lora.