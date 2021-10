Luana, fosta sotie a lui Cabral, reactie dura dupa reportajul Clanul Marelui Alb: "Nu huliti preotii, biserica si Patriarhul"

Investigatia facuta de Record a atras atat critici, dar si lauda. De partea primilor, se afla si Luana, care spune ca Biserica, Patriarhul si preotii nu trebuie huliti."Pentru ca nu vreau sa fac reclama unui documentar care rastoarna Biserica si pe Patriarh , cu o zi inainte de Sf Paraschiva, spun doar atat : sa nu credeti in viata voastra ca unui JURNALIST ii pasa de voi, si apoi , sa nu va pese vreodata de ce spune un jurnalist. Mai degraba, intrebati va cine sponsorizeaza documentarele, stirile , si uitati va in trecut cine sunt mogulii mass media. Suntem in mare confuzie datorita Jurnalismului autohton!!!Singurul lucru salvator in amarata asta de tarisoara, ar fi educatia si credinta. Nimeni in tara asta nu si indeplineste datoriile … acelea omenesti, crestin ortodoxe, ca la carte.. Insa toti sunt gata sa intre in razboi , unii cu altii.. Biserica este despre pace , si din toti romanii care puteau fi “demascati”… a-ti ataca Patriarhul in pragul unei sarbatori crestine, este o ispita draceasca de neconceput. Pe vremuri barbatii isi aparau tara cu pretul vietii si toti marii nostri conducatori indemnau prin cuvant si fapt la dragoste crestina. Fugiti de turma. Pastrati va credinta si integritatea morala. Nu huliti preotii, biserica si Patriarhul. Insusi Mantuitorul si a indeplinit datoria de a plati darile !PS: in 2017 a fost un reportaj despre cum s au furat 1, 5 miliarde de euro pt cateva zeci de km de autostrazi. Nu a fost nimeni indignat. De cum e vanduta si furata tara , stiti?