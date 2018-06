Lui Kate i s-a interzis sa poarte bijuteriile printesei Diana. Meghan este de vina

La 20 de ani de la moartea printesei, foarte multe bijuterii vor fi scoase la lumina. Chiar daca Kate a purtat cateva dintre bijuteriile printesei Diana, se pare ca ea nu a avut acces la multe dintre acestea.Motivul? Printesa Diana si-a dorit ca nurorile sale sa poarte bijuteriile in egala masura.Ella Kay, specialist în bijuterii, spune că după căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle, aceasta din urmă va avea șansa să poarte câteva dintre bijuteriile Dianei, pe care Kate nici măcar nu le-a probat. ”Vistieria regală este sigilată. Nu știm cine, ce deține acum, după nunta Prințului Harry. Nu m-ar surprinde, însă, ca multe dintre bijuterii să fie ținute secrete până când ambii prinți sunt căsătoriți.”, spune Ella Kay.”Nu am fi vrut ca Ducesa de Cambridge să poarte toate bijuteriile Dianei, și să nu mai rămână nimic nou pentru soția prințului Harry.”, a declarat Ella Kay. Se crede că ambii prinți au plănuit îndeaproape ce bijuterii vor purta, de-a lungul anilor, soțiile lor, din moment ce amândoi au ales ca inelele de logodă să fie din vistieria mamei lor. Amintim că Ducesa de Cambridge poartă inelul de logodnă pe care și Diana l-a purtat, în timp ce inelul de logodnă al Ducesei de Sussex conține pietre prețioase din colecția regretatei prințese. În plus, Kate a purtat nenumărate bijuterii și tiare care i-au aparținut soacrei sale, în timp ce Meghan a apărut la petrecerea de după nuntă cu un inel cu safir, care a fost deținut, anterior, de Diana.

