Luis Lazarus, prima declaratie dupa ce s-a infectat cu Covid

Contact telefonic, Luis Lazarus a declarat doar ca este racit, fara sa dea vreo informatie clara daca a fost sau nu internat cu Covid."Acum, na, știți cum e, toată lumea e agitată în perioadă asta, toată lumea dorește să găsească subiecte importante, interesante cu privire la COVID."Luis Lazarus a spus in repetate randuri ca virusul care provoaca COVID nu este o periculos si s-ar vindeca usor. În martie 2020, Luis Lazarus era de părere că primul caz de COVID-19 din România nici măcar nu a fost real.„Se continuă psihoza coronavirus, desigur fără nicio logică! China anunța că a vindecat recent doi pacienți la 96 și respectiv 98 de ani! Numărul pacienților vindecați e mai mare decât al celor infectați! Au fost 95 de mii, din care s-au vindecat peste 51 de mii! Noi am avut pacienți care s-au vindecat fără să ia vreun medicament, cum spuneam, cu ciorbiță și fripturică! Primul caz nici nu a fost real! Practic italianul nu a îmbolnăvit pe nimeni, deși a călătorit cu avionul de două ori și s-a întâlnit cu multă lume in țară!”, spunea Lazarus la acea vreme.