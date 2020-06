Luna iunie 2020, cea mai ploioasa din ultimii 60 de ani

Elena Mateescu, sefa ANM, a avertizat ca aceasta este una dintre cele mai ploioase luni din ultimii 60 de ani."Aceasta vara, cum am anticipat, va fi o vara a extremelor meteorologice, de la perioade mai calduroase, perioade lungi fara precipitatii, cu seceta, iata, este a doua luna consecutiv in care inregistram cantitati abundente de precipitatii in aproape toata tara. Vorbim de o cantitate la acest moment de 115 litri pe metru patrat la nivel national", a spus Elena Mateescu.Avand in vedere ce urmeaza pana la sfarsitul acestei luni, putem sa anticipam ca luna iunie poate fi printre cele mai ploioase luni iunie din 1961 si pana in prezent, posibil in top 5, luand in considerare cantitatea din 2001 a lunii iunie, cu 129 l/mp. Inregistram si un record in ceea ce priveste mesajele de vreme severa imediata, pana in acest moment 62 plus cele de azi, al 5-lea cod a fost emis in urma cu cateva minute pentru localitati din jud Galati, fost prelungit al treilea cod rosu pe parcursul zilei de azi. Inregistram deja un record din acest punct de vedere, ceea ce pana la urma pune in evidenta extremitatea fenomenelor meteo, violenta acestora", a mai declarat sefa ANM, Elena Mateescu, potrivit rtv.net.