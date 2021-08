Madalin Ionescu, in doliu! A murit una dintre cele mai dragi fiinte: "A lasat un gol urias"

Madalin Ionescu este in doliu! Prezentatorul TV trece prin momente grele, dupa ce tatal sau s-a stins din viata. Realizatorul a facut tristul anunt duminica seara, pe retelele de socializare, unde a postat un mesaj tulburator. Acesta a descris clipele dramatice prin care a trecut tatal sau.Mădălin Ionescu a precizat că tatăl său s-a luptat cu o boală grea în ultima perioadă a vieții sale. La căpătâiul lui înainte de a muri, sâmbătă, s-a aflat și mama prezentatorului TV.“Tatăl meu s-a stins seara trecută… în prezenta mea și a mamei mele… Așa a fost sa fie, așa a ales, așa s-a întâmplat. El … s-a numit Marin și s-a dus dincolo in preziua praznicului Maicii Domnului, pe care a prețuit-o atât de mult! Nu am trăit niciodată un moment mai sfâșietor!Nu o să pot uita vreodată contorsionarea aceea specifica momentului în care sufletul se desprinde de trup …și nici liniștea de după. Tata s-a stins la cinci minute după ce, văzându-i agonia, eu și mama l-am rugat pe Dumnezeu sa-i curme suferința sau sa-l întărească decisiv”, a fost o parte din mesajul lui.Prezentatorul TV a mai scris despre tatăl său că a fost unul dintre eroii tăcuți și demni ai neamului românesc.A fost ctitorul multora dintre hidrocentralele românești, fără să se laude vreodată cu meritele sale și fără să ceară aprecieri publice sau distincții.”A fost cel mai bun tata, realmente! Ne-a iubit pe toți frații cu o dragoste desăvârșită. Pot să spun despre el ca nu a făcut rău nimănui, cel puțin nu voit, conștient. Și acest fapt … îl cunosc toți cei care au interacționat cu el.Un om cu o vocație umanistă puternică și cu o mare iubire de Dumnezeu, pe care a mărturisit-o până la final, chiar și în fazele avansate ale afecțiuni care l-a marcat în ultimii ani. A lăsat ceva semnificativ în urma lui și cred ca acest fapt e un privilegiu al destinului”, a adăugat Mădălin Ionescu.Mădălin Ionescu le-a dat un sfat persoanelor care au părinții în viață, precum și părinților care au copiii alături de ei, precizând că energia familiei este unică și are putere de vindecare.”Înaintea oricărei empatii sau mesaje de sprijin, vreau doar atât să vă rog: iubiți-vă părinții! Mult! În fiecare clipă. Nu pregetați să faceți gesturi frumoase pentru ei.Când se duc… golul lăsat e uriaș. Regretele de asemenea … Părinți, iubiți-vă copiii! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a încheiat Mădălin Ionescu.