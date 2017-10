Madalin Voicu a divortat

Cel care a facut anuntul a fost chiar fostul deputat, care a marturisit ca deja are o alta relatie. Cei doi se casatorisera in 2015, iar separarea lor s-a produs in cea mai mare discretie."Eu sunt un bărbat care mi-am ales, cel puţin în ultimul an, o anumită cale. M-am despărţit de Carmen. Copiii îi văd cel puţin o dată sau de două ori pe săptămână, în funcţie de programul lor şi al meu. Trăiesc lângă o femeie pe care o respect, care mă iubeşte şi nu neapărat mă apreciază, ci mă înţelege, că până la urmă asta este toată chestia. Probabil în timp, rănile pe care le-am suferit tot în timp, se vor vindeca. Ştii cum cred eu că oamenii trebuie să-şi facă de cap? Trebuie să pună punct unor lucruri care au fost malefice şi să purceadă către lucruri pozitive. La mine, s-a stricat conturul la desen, iar eu îmi găsesc alt contur. Acum desenul e frumos, e cu roz şi cu ornamente, gustos cu sos. Eu nu mă pot schimba. Am simţit că sunt luat uşor de cap", a Madalin Voicu la Antena Stars.