Magda Vasiliu, din nou probleme cu baietelul sau. Mesajul trist pe care l-a transmis

Fosta prezentatoare TV a postat pe pagina sa de socializare un mesaj trist, dupa ce s-a lovit, din nou, de birocratia din Romania, atunci cand a avut nevoie sa-si ia concediu medical."Sunt din nou cu Vlad la spital. Am fost si saptamana trecuta. Controale, tratamente, investigatii si analize....Dupa mai bine de un an de cand au modificat legea cu concediile medicale, eu tot nu inteleg de ce trebuie sa ma chinui sa obtin, luna de luna, niste hartii pentru concediul medical... Copilul meu este un copil oncologic, exista un certificat dat de spitalul din Roma in care se spune clar ca e luat in evidenta departamentului de onco hematologie, ca are de facut in continuare analize, teste specifice in urmatoarele "cel putin 6 luni" ... Pe de alta parte, pe langa faptul ca e oncologic, e si un copil cu handicap locomotor permanent. E un copil care are certificat de handicap. Are o endoproteza in loc de glezna, are oasele gambei amputate.... In textul legii spune clar ca in cazul copiilor cu handicap si /sau cu afectiuni grave, parintele are dreptul la concediu medical pana cand copilul ala face 16 ani. Daca face. Luna de luna, un medic din Romania, dna dr. DRAGOMIR de la Fundeni, cere sa-i fie aduse acte medicale pentru a elibera luna de luna amaratul ala de concediu. Actele trimise sunt luna de luna aceleasi, in sensul ca spitalul din Roma are niste formulare tip... Intr-o luna dna doctor DRAGOMIR le accepta, in alta luna, e greu, nu mai sunt bune.... Vreau si eu sa mi spuna cineva din tara aia numita Romania, unde, cine si cand imi va elibera un concediu medical pe o perioada decenta, cu mentiunea ca lui Vlad nu ii mai creste alta glezna, nici alta tibie... Si nici riscul de recidiva nu dispare prea curand...Oricine stie ca cel putin 5 ani de la debutul bolii, pacientul cu cancer e cu securea deasupra capului.... Un responsabil d'asta care le stie pe toate, sa mi explice.... Ca de sunat m-au sunat toti acum doi ani, au discutat la tv, au promis, au vorbit in sedinte de guvern, s-au laudat ca au schimbat legea... Si? Nimic. Prietena mea, Nichi, alearga luna de luna pt un concediu garantat de lege...nu mai spun ce ii e dat sa auda..."Acest concediu se acorda pentru copilul bolnav in varsta de cel mult 7 ani, in cazul copilului cu handicap acesta se extinde pana la varsta de 18 ani.Pentru copii cu afectiuni grave concendiul de ingrijire se poate lua pana la varsta de 16 ani, cuantumul indemnizatiei este de 85%."Cam asa suna legea", si-a exprimat nedumerirea Magda Vasiliu pe pagina sa de socializare.