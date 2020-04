Mai bine "La birou" decat pe strazi!

In prezent, cand lumea este indemnata sa stea acasa, Mihai Nae lanseaza un nou single –”, o piesa satira, in colaborare cu carismaticul Uddi, piesa care arata cum déjà clasicul trio dintre patron, secretara si iubita se transforma intr-un “patrat”: “Noua piesa a fost tinuta multi ani in sertarul compozitorului Mihai Alexandru. Dupa ,,EGO”, primul single pe care l-am lansat anul trecut, mi-am dorit o alta piesa care sa ii capteze pe cei ce ma urmaresc.Consider ca in zilele noastre, decat sa umblam pe strada, mai bine stam linistiti la birou, cu sau fara secretara.”, spune artistul. Motivul pentru care a ales sa lanseze piesa acum ar fi ca „oamenii au nevoie de muzica, de tot felul de activitati pozitive care sa ii distraga de la stirile negative, de orice ii ajuta sa nu simta ca timpul trece greu. Stau la biroul din casa mea si imi este dor de scena, dar si de elevii mei patrupezi si de stapanii lor!”, adauga Mihai Nae.Echipa cu care a lucrat pentrueste formata din Mihai Alexandru (muzica si text) si indragitul Uddi, acelasi cu care a colaborat si pentru piesa anterioara: ,,am simtit ca nimeni nu s-ar fi potrivit cu vocea atat de bine ca Uddi si sunt sigur ca si aceasta piesa va avea un impact la fel de bun ca si ,,Ego”. Videoclipul a fost filmat cu cei de la CB Media, cu aportul substantial al regizorului-scenograf Sorin Gabriel Irimescu. Invitatul-surpriza este nimeni altul decat faimosul Aky, unul dintre patrupezii-campioni cu care dresorul Mihai Nae se mandreste. Artistul crede ca o convietuire pasnica a trio-ului (sef/iubita/secretara) la biroul de acasa este posibila: „nu e tocmai simplu, dar nici imposibil nu este. Imi imaginez ca intr-o astfel de zi, in compania celor doua femei, nu prea ai avea timp sa te plictisesti...:-). Voi ce credeti?”.Mihai Nae a prestat 12 ani ca solist vocal (trupa Factor), cel mai fericit moment din viata lui fiind prima aparitie in fata publicului, pentru a promova „Cold day", prima piesa compusa de el si de claparul sau de pe atunci - Mircea Elisei. S-a format ca muzician în Televiziunea Română, petrecându-şi o bună parte din copilărie prin studiourile de filmare. Casa de cultură „Nicolae Bălcescu" a fost pentru artist locul unde a învăţat ABC-ul chitarei.Piesa LA BIROU