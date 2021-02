Mai multi artisti au ramas fara bani pe carduri

Printre pagubiti s-a numarat si Gabriel Dorobantu, care a povestit cum a constatat ca nu mai are bani in cont.- Am constatat că de pe card lipseau bani, am făcut negație, banca mi-a restituit banii.- Câți bani?- Nu o sumă foarte mare, dar erau banii mei.- Cum s-a întâmplat?- Nu știu, dumnealor trebuie să stabilească.- Ați avut probleme, nu ați avut semnal?- S-a întâmplat și lucrul ăsta. Mi s-a transmis că am făcut o comandă de telefon foarte scump, am negat, am insistat că nu e comanda mea și m-a mirat lucrul ăsta.Zeci de persoane au devenit victimele grupării, care e investigată de procurorii DIICOT încă de anul trecut. Printre ele se numără și actorul Adrian Nartea, dar și cântărețul Jean de la Craiova.