Maluma, homosexual? Cum s-a dat de gol

Cantaretul Maluma s-a vopsit blond si a postat imaginea cu noua infatisare pe conturile sale de socializare, alaturi de mesajul "Renastere". Unii dintre internauti i-au spus ca este ridicol cu noul sau look, in timp ce altii i-au spus ca ar trebui sa aiba curajul sa spuna direct ce orientare sexuala are si sa o accepte."Nu, Maluma, cu acest look chiar nu ai cum sa renasti", "Erai atat de frumos la inceputul carierei, acum incerci sa devii din ce in ce mai urat", sunt doar cateva dintre comentariile pe care i le-au transmis fanii pe Instagram.